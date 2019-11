Stenseth dominerte og vant Beito-sprinten

NTB Sport

Den 24 år gamle Grong-løperen var raskest i prologen og fortsatte med seier i kvart- og semifinale. I finalen rykket hun fra konkurrentene før oppløpet og staket seg inn til seier foran verdensmester og favoritt Maiken Caspersen Falla.

– Det fungerte bra i dag, og kroppen svarte veldig bra. Det var skikkelig artig. Jeg bare koste meg på ski, egentlig. Vi får håpe det fortsetter, sa Stenseth til NRK.

– Ane var bedre i dag, men jeg håper jeg kan gi henne kamp allerede neste helg. Jeg er ganske fornøyd, for kroppen min fungerte bedre i dag enn den har gjort på tre uker. Så dette var en opptur, sa Falla.

Best hele veien

Topp tre i finalen var de samme som i prologen. Stenseth vant foran Falla og amerikaneren Sophie Caldwell. Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem og Anna Svendsen nummer seks.

Mari Eide, bronsevinneren fra VM-sprinten (fristil) i Seefeld, måtte gi tapt i semifinalen. Det måtte også Tiril Udnes Weng og Kathrine Harsem, for å nevne noen.

Stortalentene Kristine Stavås Skistad og Helene Fossesholm ble slått ut i kvartfinalene. Det ble også en god løper som Lotta Udnes Weng.

Weng sto over

Heidi Weng valgte å stå over fredagens sprint som følge av hodepine etter et fall for to dager siden.

– Det er ikke grunn å presse seg hardt når man har hodepine. Det er ikke noe farlig, og vi håper det går fort over, sa landslagslege Øystein Andersen til NRK.

Fra før var det klart at Ingvild Flugstad Østberg er nektet start både på Beitostølen og i verdenscupen i Ruka. Fraværet forklares med helseproblemer.

Lørdag (klassisk) og søndag (fri) skal kvinnene gå 10 kilometer på Beitostølen, mens mennene går 15 kilometer.

(©NTB)