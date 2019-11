Stenseth dominerte og vant Beito-sprinten: – Håper å sette på plass utlendingene

NTB Sport

Den 24 år gamle Grong-løperen var raskest i prologen og fortsatte med seier i kvart- og semifinale. I finalen rykket hun fra konkurrentene før oppløpet og staket seg inn til seier foran verdensmester og favoritt Maiken Caspersen Falla.

– Jeg tar med meg skikkelig mye selvtillit fra dette. Du får virkelig bekreftet at det jeg har gjort har vært bra, og at jeg har tatt de stegene som er nødvendig for å stå øverst. Jeg kan senke skuldrene skikkelig for det som skal skje senere i vinter, sa trønderjenta etter sprintseieren på Beitostølen.

24-åringen gikk seg inn i den norske VM-troppen sist vinter, men fredagens seier var det endelige gjennombruddet. Stenseth gikk en praktkonkurranse.

Det gir selvsagt håp for det som venter senere.

– Jeg håper å kunne kjempe om de gjeveste plasseringene i verdenscupen. Jeg tror at det er flere jenter på laget som er ivrig på å vise det norske folk at vi er jævlig god på sprint og at vi kan sette på plass utlendingene litt.

Gjetord

Landslagstrener Ole Morten Iversen satte et utropstegn ved Stenseths navn under torsdagens pressekonferanse. Han fortalte at hun hadde vært svært god på trening i lang tid. Flere enn én gang hadde hun slått Maiken Caspersen Falla.

Stenseth er en atletisk utøver med typiske sprintegenskaper, ikke minst i klassisk der hun foreløpig er best.

Iversen mener at hun har tatt de berømmelige stegene.

– Hun hadde fartsgenskapene fra før, men er blitt bedre på intervaller. Hovedinntrykket er at hun har tatt distansesteg, men også at hun har tatt steg som gjør at hun holder sprintrennene bedre. Det synes jeg vi fikk bevis for i dag. Ane har sprintkropp- og sprinthode. Det er godt å ha en slik løper på laget. Det inspirerer de andre også, sa Iversen til NTB.

Positiv

Maiken Caspersen Falla var fornøyd med 2.-plass bak Stenseth. Hun mente at dagen var positiv selv om det endte med «tap» for Stenseth.

– Jeg har vært usikker på om jeg i det hele tatt skulle gå. Jeg har følt meg sliten og trøtt etter høydeoppholdet de tre siste ukene. Jeg bestemte meg for å gå og gi det en sjanse, og da er det godt å få slike svar som i dag med en god prolog der jeg og Ane var et godt stykke foran de andre.

Falla sier at hun mangler det lille ekstra, men tror at hun skal finne det inn mot verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

Falla har vært en litt enslig norske svale i sprint i de siste årene. Hun er glad for at hun har fått mer motstand i en løper som Ane Appelkvist Stenseth.

– Det synes jeg er kjempebra. Mange har fått gjennombruddet sitt på Beitostølen, og nå fikk Ane det. Det er et styrketegn for norsk damesprint at det er noen andre som kommer og overtar når jeg selv ikke er helt på topp. Vi trenger bredde i troppen, og det er bra for laget at vi får fram flere sprintere, sa Falla.

Det aller meste tyder på at løpene til både Stenseth og Falla hadde holdt til finaleplasser også i verdenscupen med samtlige gode utlendinger på startstrek.

Lørdag (klassisk) og søndag (fri) skal kvinnene gå 10 kilometer på Beitostølen, mens mennene går 15 kilometer.

(©NTB)