Kort innhopp for Sæter da Beijing tok viktig seier

NTB Sport

Den tidligere Stabæk-spilleren, som i Kina går under sitt kinesiske navn Hou Yongyong, ble byttet inn for spissen Zhang Yuning i det 86. minutt av fredagens kamp.

Cedric Bakambu og Renato Augusto scoret målene som sendte Beijing til tabelltopp iallfall fram til lørdag. Odion Ighalo, som i sin tid spilte for Lyn, utlignet til 1-1 for hjemmelaget på straffespark etter en snau time, men brasilianske Renato Augusto scoret vinnermålet bare fire minutter senere.

Beijing Guoan er ett poeng foran Guangzhou Evergrande og to foran Shanghai SIPG, som lørdag møtes til toppoppgjør. Etter helgens kamper er det to serierunder igjen.

Lørdag spiller Ole Selnæs' klubb Shenzhen en viktig bortekamp mot Tianjin Teda i kampen for å unngå nedrykk. Shenzhen er to poeng bak Tianjin Tianhai, som fredag tapte for Henan Jianye, og vil med seier klatre til sikker plass.

(©NTB)