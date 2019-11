King mister Wolves-kampen

NTB Sport

Det bekreftet Bournemouth-manager Eddie Howe på en pressekonferanse fredag formiddag.

King fikk problemer med hamstringen (bakside lår) i mandagens EM-kvalifiseringskamp mot Malta, og etter kampen sa han selv at han regnet med at han er ute i et par uker.

– Jeg kan ikke si noe sikkert før jeg har vært gjennom en scan, men jeg er redd for at det er en liten strekk, og da pleier det å gå et par uker, sa King.

Han ble byttet ut først i det 89. minutt og innrømmet at han kanskje burde gått av rett etter pause.

Neste helg spiller Bournemouth borte mot Tottenham og deres nyansatte manager José Mourinho. Det er usikkert om King rekker det oppgjøret.

