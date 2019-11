NTB Sport

Carlsen fikk svarte brikker i åpningspartiet i hurtigsjakk. Nordmannen fikk en vanskelig start etter at So raskt skaffet seg overtaket. Men Carlsen reddet seg inn med en sterk siste del av partiet og synes å være i form.

Verdenseneren fikk et brutalt møte med amerikaneren sist de møttes. Det var under VM i fischersjakk i Bærum. Da utklasset So Carlsen i finalen med 13,5 mot Carlsens 2,5 poeng. Bæringen må fortsatt vente på revansj for nederlaget på hjemmebane.

