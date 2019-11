Carlsen med sterk åpning i India

NTB Sport

Grand Chess Tour i Kolkata omfatter både hurtig- og lynsjakkpartier. Turneringen ble innledet med tre runder hurtigsjakk fredag.

I det andre partiet løsnet det skikkelig for verdenseneren fra Bærum, og han lekte katt- og mus-leken mot Nepomnjatsjtsjij mot slutten av partiet, der han spilte med hvite brikker.

Nepomnjatsjtsjij er rangert som nummer seks i verden.

Carlsen innledet turneringen med svarte brikker mot Wesley So. Nordmannen fikk en vanskelig start etter at So raskt skaffet seg overtaket. Men Carlsen reddet seg inn med en sterk siste del av partiet og synes å være i form.

Verdenseneren fikk et brutalt møte med amerikaneren sist de møttes. Det var under VM i fischersjakk i Bærum. Da utklasset So Carlsen i finalen med 13,5 mot Carlsens 2,5 poeng. Bæringen må fortsatt vente på revansj for nederlaget på hjemmebane.

