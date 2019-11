Russlands friidrettspresident suspendert i dopingsak

NTB Sport

Ved siden av Sjljakhtin er også seks andre mistenkt i saken.

Anklagene knytter seg til saken mot høydehopperen Danil Lysenko, som skal ha lagt fram forfalskede medisinske papirer etter at det ble innledet sak mot ham for tre brudd på meldeplikten.

Russlands friidrettsforbund er som organisasjon anklaget for å ha hjulpet ham. Det er også Sjljakhtin og fire andre høytstående ledere i forbundet, i tillegg til Lysenko selv og hans trener Jevgenij Zagorulko.

Forbundets ledelse skal ha hjulpet Lysenko med falske dokumenter som ga inntrykk av at han hadde vært for syk til å kunne overholde meldeplikten og være tilgjengelig for dopingtester.

Saken kaster nye skygger over Russlands forberedelser til neste års OL.

Russlands friidrettsforbund har vært utestengt fra internasjonal friidrett siden 2015 som følge av organisert dopingjuks. Forbundet har stadig nærmet seg opphevelse av utelukkelsen, og Sjljakhtin har vært svært aktiv i arbeidet med å nærme seg en løsning.

22-årige Lysenko vant gull i innendørs-VM i fjor. Der deltok han som uavhengig utøver på grunn av Russlands utelukkelse.

Meldingen om anklagene mot Sjljakhtin kommer dagen før et styremøte i det internasjonale friidrettsforbundet.

