Nytt steg mot Real Madrid-spill for Ødegaard

Real Sociedad trente bak lukkede porter. Laget har en sist økt fredag ettermiddag.

Mundo Deportivo melder at Ødegaard var med for fullt på torsdagens økt. Der var bare Asier Illarramendi fraværende av hele A-lagstroppen.

Onsdag stilte Ødegaard opp til et intervju med en radiokanal. Der sa han at han hadde god tro på å rekke oppgjøret.

Lokalavisen El Diario Vasco publiserte torsdag en lang artikkel der man gikk gjennom Ødegaards vei tilbake etter skade. Det blir også langt på vei slått fast at han er spilleklar til kommende serierunde.

Ødegaard er eid av Real Madrid og kar kontrakt der til sommeren 2023. Utleieavtalen med Real Sociedad gjelder i utgangspunktet til sommeren 2021, men mye tyder på at Ødegaard allerede om vel et halvt år vender «hjem» til Madrid og et liv i storklubben.

