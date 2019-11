Andy Murray videre med Storbritannia i Davis Cup

NTB Sport

Murray har ikke deltatt i Davis Cup siden 2016. Onsdag vant skotten i tre sett over Tallon Griekspoor og sørget dermed for at Storbritannia er videre til utslagsrunden i 2019-utgaven av Davis Cup.

Rafael Nadal og Novak Djokovic sørget også for at henholdsvis Spania og Serbia er videre til kvartfinale. Spania eliminerte regjerende Davis Cup-mester Kroatia, mens Serbia slo Japan.

Australia vant sin gruppe og er kvalifisert for finalespill etter at urokråka Nick Kyrgios vant sin kamp i to strake sett over belgieren Steve Darcis.

Til tross for seier i doublekampen mot Italia, klarte ikke det amerikanske laget å kvalifisere seg for finalerunden.

