Mourinho klar som ny Tottenham-trener

Det melder Tottenham på sitt nettsted onsdag morgen. Han har signert en kontrakt som varer ut 2022/23-sesongen.

– Jeg er begeistret for å ha tatt over en klubb med så bra historie og lidenskapelige fans, uttalte Mourinho.

Portugiseren har stått uten jobb siden han fikk sparken som trener i Manchester United i desember i fjor. Pochettino var den heteste kandidaten til å ta over for Mourinho i Manchester, før Solskjær til slutt fikk den jobben permanent.

Nå blir det istedenfor Mourinho som tar over trenerjobben i Tottenham etter Pochettino.

Troféer

– I José har vi fått en av de mest suksessfulle managerene i verden. Han har massevis av erfaring, kan inspirere lag og er en fantastisk taktikker. Han har vunnet titler i alle klubbene han har trent, sier Tottenhams formann Daniel Levy i uttalelsen på klubbens nettside.

Portugiseren er kjent for å vinne trofeer, noe Pochettino har fått kritikk for å ikke ha vunnet som Spurs-trener.

Den avgåtte Tottenham-treneren ledet laget til flere av sine beste sesonger i Premier League og var i mesterligafinalen bare 171 dager før han fikk sparken i Tottenham, men klarte aldri å vinne et trofé.

«The Special One» på sin side, har vunnet trofeer med alle klubbene han har vært trener for siden han vant mesterligaen og hjemlig serie med Porto da han slo gjennom som trener i 2004. Siden den gang har han vunnet Premier League tre ganger med Chelsea over to perioder, vunnet ligaen med Real Madrid og vunnet «the treble» med Inter.

Tittelkandidat

Da José Mourinho ble ansatt som ekspert for Sky Sports før sesongen, nevnte han Tottenham blant tittelkandidatene til årets sesong.

– Det er fire. Manchester City, Tottenham, Liverpool og Manchester Citys B-lag, sa Mourinho om hvem han så på som tittelkandidater, dagen etter at Tottenham hadde sesongåpnet med 3-1 seier hjemme mot Aston Villa.

Mourinho viste også interesse for blant annet Tottenhams Harry Kane, Toby Alderweireld, Danny Rose og Eric Dier da han var manager for Manchester United, uten å få napp.

