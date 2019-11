Hannes Wolf er Berges nye trener i Genk

NTB Sport

Wolf etterfølger Felice Massu, som fikk sparken forrige uke.

– Det kom ikke som lyn fra klar himmel, sa Berge til NTB etter sparkingen. Den regjerende seriemesteren har slitt i høst og er nede på 10.-plass i serien.

Wolf var 2.-lagstrener og ansvarlig for ulike aldersbestemte lag i Borussia Dortmund i årene 2009 til 2016, først under Klopp og så under Thomas Tuchel. Han fikk sin første jobb som hovedtrener i Stuttgart og førte laget til opprykk fra 2. Bundesliga i sin første sesong. Hans forrige jobb var i Hamburg forrige sesong.

Med seg til Genk tar han sin faste assistent Miguel Moreira. Wolf leder laget for første gang i lørdagens bortekamp mot Mouscron.

(©NTB)