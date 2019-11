Avsatte Moreno: – Jeg nekter å klandre noen

NTB Sport

– Om jeg gikk inn på de siste timene eller de siste dagene, ville jeg fort havne i en spiral av bebreidelser og anklager. Jeg nekter å gjøre det. Jeg ser ikke noe poeng i det, sier Moreno i en uttalelse onsdag.

– Jeg har ren samvittighet. Det er umulig å takke alle, men jeg vil si at jeg ærlig respekterer alles meninger. Jeg har alltid vært mann for mitt ord, og jeg har sagt at jeg ikke ville stå i veien for Luis Enrique dersom han ville tilbake til jobben, fortsetter han.

– Det har jeg stått ved, og jeg ønsker ham lykke til, for hans gleder vil også være våre.

Moreno ledet Spania til EM-plass som suveren vinner av Norges gruppe, men fikk etter den siste kampen (5-0 over Romania) beskjed om at han ikke får fortsette i jobben. Han overtok som landslagssjef da Luis Enrique etter åpningskampen mot Norge trakk seg for å være med sin kreftsyke datter.

Luis Enriques datter døde tidlig i høst, og nå er han klar til å overta ansvaret igjen.

Moreno, som tidlig gjorde det klart at han ikke ville stå i veien for Luis Enrique om han ville ha tilbake jobben, hadde tydelig ikke fått beskjed om dette før mandagens kamp. Han skal ha forlatt garderoben gråtende etter å ha fått beskjed om at han ikke lenger skulle være landslagssjef, og han møtte aldri til pressekonferanse.

I stedet kom onsdagens uttalelse.

Spania ble EM-klar med åtte seirer og to uavgjorte og 31-5 i total målscore.

Spanias fotballpresident Luis Rubiales har benektet at han førte Moreno bak lyset, og den avsatte treneren sier nå at han er takknemlig overfor sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg vil takke folkene i Spanias fotballforbund for måten be behandlet meg mens jeg var i jobben. Jeg følte meg elsket og respektert, sier han.

– Min tid med landslaget startet og sluttet på samme måte, med en bittersøt følelse. Nå handler det om å se framover og møte nye utfordringer som trener innen fotball, som er min lidenskap.

