U21: Bare nesten for Norge mot Portugal

NTB Sport

Portugal vartet opp med festfotball og utspilte det norske U21-laget en drøy halvtime i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp i Drammen. På de 30 minuttene feide gjestene Leif Gunnar Smeruds menn av banen og scoret to mål.

Det var først da gjestens kaptein Diogo Queirós ble utvist at kampen jevnet seg ut og Norge tok over. Men da var skaden allerede skjedd.

Selv med én mann mer på banen i 60 minutter klarte ikke Norge å hente inn den portugisiske ledelsen. Det ble dessverre bare nesten. Portugal vant 3–2.

Festfotball

Allerede før to minutter var spilt måtte Kristoffer Klaesson i det norske målet plukke den første ballen ut av nettet. Portugal vant ballen etter en klarering fra VIF-keeperen og spilte seg ned til linjen før ballen ble slått inn i feltet.

Selv med norsk overtall i sekstenmeteren fikk Fabio Vieira tid til å dempe ballen på brystet, og banke Portugal i ledelsen. Deretter fulgte portugisisk festfotball den neste halve timen, og de norske gutta hang ikke med.

Portugal doblet ledelsen etter 20 minutters spill etter at Rafael Leão kom seg fri på høyresiden og la ballen inn i feltet. Der kom Jota og doblet ledelsen.

Sene scoringer

Norge tok over banespillet det siste kvarteret av første omgang, men klarte ikke skape særlig med farligheter foran gjestenes mål.

Heller ikke i annen omgang klarte det norske laget å spille seg til de store mulighetene før det var for sent. Unntaket var da Birk Risa var millimeter fra å redusere kvarteret før slutt etter et glitrende innlegg fra Christian Dahle Borchgrevink.

I stedet var det Portugal som økte til 3-0 etter scoring av Florentino etter 78. minutter.

Da våknet det norske laget.

Sju minutter før slutt var Kristian Thorstvedt sikker fra straffemerket etter at Aaron Dømmum ble lagt ned i feltet, og ett minutt før full tid satte Jørgen Strand Larsen inn 2-3.

Da ble det spennende i Drammen, men det skulle vise seg at det var for sent. Portugal vant kampen 3-2.

Tredjeplass

Med tap mot Portugal ble veien til EM-sluttspillet enda lengre. Nederland leder gruppen med 12 poeng etter fire spilte kamper. Portugal gikk opp på andreplass med ni poeng etter tirsdagens seier, også de med fire kamper spilt.

Gruppevinnerne pluss beste gruppetoer går direkte til EM. Resterende åtte toere spiller playoff om de fire siste plassene. Det norske U21-laget har spilt fem kamper og ligger på tredjeplass med sju poeng, mens Hviterussland og Kypros følger bak med henholdsvis fem og fire poeng.

Norge har så langt i kvalifiseringen vunnet to ganger mot Kypros (2-1 begge kamper), spilt uavgjort borte mot Hviterussland og tapt 0-4 hjemme mot Nederland.

Neste kamp for det norske laget er borte mot Gibraltar i mars.

(©NTB)