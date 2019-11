Nok en Sociedad-økt uten Ødegaard

NTB Sport

Nordmannen var ikke å se på den åpne ettermiddagstreningen til Real Sociedad mandag. Tirsdag måtte han igjen stå over en treningsøkt på Bernabeu-stadion, ifølge VG.

Det gjenstår nå kun tre økter før Real Madrid-kampen lørdag. Storklubben fra Madrid har fire seirer og en uavgjort og 16–0 i målforskjell på sine fem siste kamper.

Sociedad-ledelsen opplyser at det fortsatt er en mulighet for at nordmannen kan bli klar til lørdagens kamp.

Ødegaard har trent alternativt etter at han fikk en smell i foten i en kamp mot Celta Vigo for tre uker siden. Skaden gjorde at Ødegaard ikke har kunnet spille Norges to EM-kamper mot Færøyene og Malta de siste dagene.

(©NTB)