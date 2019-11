UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon

NTB Sport

Martin Ødegaard, Sander Berge og Kristoffer Ajer spiller sentrale roller på et norsk landslag i framgang, og Erling Braut Haaland er i ferd med å slutte seg til dem. Men på UEFAs rangering av landslagsspilleres prestasjoner er de listefyll.

Jarstein er ifølge UEFA nummer 44 på lista over spillerne som har prestert best for sine europeiske landslag siden i fjor høst. Ole Selnæs på 113.-plass er best av Norges utespillere, fulgt av Håvard Nordtveit på 183.-plass.

De unge? Ajer er på 267.-plass, Ødegaard på 280.-plass og Berge på 625.-plass. Haaland, som spilte sine to første A-landskamper i år, er ikke registrert på lista med over 2000 navn. Fredrik Ulvestad, som spilte sju minutter mot Færøyene fredag, gikk rett inn på 1779.-plass.

Algoritme

UEFAs «performance tracker» bruker offisiell statistikk som oppdateres fortløpende under kampene. Den gir spillerne poeng ut fra en algoritme som er utarbeidet for å rangere spilleres prestasjoner i landskamper.

Taklinger, gjenvinninger og null baklengsmål gir plusspoeng for forsvarsspillere, mål, assist, innlegg og fullførte pasninger gir plusspoeng for midtbanespillere og spisser. Tallene vektes både ut fra lagenes egen ranking og deres motstanderes ranking.

Lista baserer seg på prestasjonene i alle turneringskamper for de europeiske lagene siden nasjonsligaen ble sparket i gang i fjor høst. Kampenes viktighet spiller også inn.

Mye å gå på

Kanskje er det vektet for hardt. Lagene som deltok i nasjonsligasluttspillet i juni (Portugal, Nederland, England og Sveits) dominerer nemlig totalt i toppen av lista, og tre av de fire første er nederlendere. 14 av de 16 første på lista er fra de fire lagene.

Det virker også som det er stort utviklingspotensial i registrering og utvelgelse av de prestasjoner på banen som skal gi poeng. At Joshua King etter sine prestasjoner det siste året er nede på 438.-plass som 10. beste norske spiller er bare feil.

UEFA-lista viser vel egentlig bare at man fortsatt er langt fra å skape en rent statistisk analyse som korrekt angir fotballspilleres verdi for laget sitt.

De beste

Slik er UEFA-lista etter søndagens kamper (norske blant de 500 beste):

1) Memphis Depay, Nederland 2541 poeng, 2) Frenkie de Jong, Nederland 2450, 3) Jordan Pickford, England 2401, 4) Matthijs de Ligt, Nederland 2110, 5) Antoine Griezmann, Frankrike 1878, 6) Bernardo Silva, Portugal 1847, 7) Jasper Cillessen, Nederland 1788, 8) Rúben Dias, Portugal 1785, 9) Cristiano Ronaldo, Portugal 1763, 10) Harry Kane, England 1707.

Norske: 45) Rune Almenning Jarstein 1046, 115) Ole Selnæs 773, 183) Håvard Nordtveit 624, 245) Haitam Aleesami 554, 267) Kristoffer Ajer 524, 280) Martin Ødegaard 512, 285) Omar Elabdellaoui 503, 292) Markus Henriksen 497, 427) Stefan Johansen 377, 438) Joshua King 372.

