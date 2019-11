Lagerbäck kritisk til landslagsfotballens kår

NTB Sport

– Siden jeg begynte er det blitt færre landskampdatoer, og det er leit. Det er ufordelaktig, og spesielt for små land, sa Norges landslagssjef da han på sin pressekonferanse søndag ble spurt om den lange pausen før det avgjørende nasjonsligaomspillet i mars.

– Her har klubbene seiret, og pengene.

Lagerbäck skulle gjerne samlet landslaget igjen i den lange perioden før de avgjørende kampene om EM-plass, men ser ingen mulighet for det.

– Jeg betrakter det som helt umulig, for klubbene plikter ikke å avgi spillere utenom landskampdatoer. Selv når det er arrangert tiltak for hjemlige spillere har noen klubber sagt nei. Vi skal forberede oss til kamp mot Serbia, og da blir vi sjanseløse på å få til noe av verdi, sa han.

Før var det landskampdatoer i februar, april og august, men de er alle borte. De en gang faste ligalandslagsturene i januar har ikke vært arrangert siden 2014. Det som står igjen er landslagsdatoene i mars, juni, september, oktober og november. For Norge betyr det pause fra mandagens kamp mot Malta til semifinalen i nasjonsligaomspillet 26. mars.

Dårligere løsning

Omspillet handler om å få plass i EM-sluttspillet neste sommer, en turnering som skal avvikles i 12 ulike land over hele Europa. Lagerbäck er ingen stor tilhenger av det konseptet.

– Strukturelt synes jeg det er et dårligere alternativ og mindre rettferdig. Lagene som arrangerer får fordelen av å spille hjemme, og av at de slipper å flytte rundt. Jeg tenker også at det blir vanskeligere for fansen. Alle mesterskap jeg har vært med på har hatt en utrolig stemning, og jeg synes dette blir mindre bra, sa han.

Han er iallfall glad for at Norge allerede vet hvor laget havner dersom det klarer å kvalifisere seg i mars.

– Om jeg er rett informert så havner vi da i gruppen som spilles i Skottland og England, og å vite det er en fordel for oss. Da kan vi begynne detaljplanlegging allerede nå. Det har vi også gjort, fortalte han.

Endrer i laget

Lagerbäck varsler endringer i laget som slo Færøyene fredag, selv om prestasjonen var god. I en tropp rammet av mange forfall kan noen nye få spilletid i den siste kvalifiseringskampen mot Malta.

– Vi må se hvordan situasjonen er etter trening, men det kommer til å bli endringer. Iallfall to-tre og maks fire, sa han etter søndagens trening på middelhavsøya. Alle de 21 spillerne som er med til Malta var i aksjon i 18 varmegrader og lett regn.

Kampen mot Malta betyr lite, men Lagerbäck og hans spillere vil ha en god avslutning på året. De neste fire månedene vil handle om kartlegging og planlegging.

– Det primære vil være å følge de omtrent 35 spillerne vi har, og jeg ser minst 10-12 kamper i uken på TV. Vi reiser rundt bare om det er spesiell grunn til det, sa han.

– Så skal jeg gjøre klar en ordentlig analyse av denne sesongen og sende ut videoklipp til spillerne for å holde levende hva vi ønsker å få til. Og så blir det også planlegging for et eventuelt EM-sluttspill, hvor vi vil ha leiren vår og slike ting.

Lagerbäck står foran en travel vinter, men når han møter troppen tre dager før skjebnekampen på Ullevaal vil det være 125 dager siden sist han så spillerne samlet.

