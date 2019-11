Katharina Thanderz vant på hjemmebane

NTB Sport

Thanderz åpnet ifølge Aftenposten svakt i det som mange hadde trodd skulle være en enkel kamp.

Brasilianeren var energisk og fikk inn flest treff i de første rundene, før Thanderz smått kom seg inn i kampen i runde tre. Det virket da som hun var i ferd med å få overtaket, men Ramos var tøff å knekke.

Fra sjette til niende runde hadde Thanderz ifølge VG overtaket, men Rasmos snudde igjen i runde ni.

Den siste runden ble en jevn kamp mellom kvinnene, hvor Thanderz til slutt endte opp med VM-tittelen etter delt dommeravgjørelse. To av tre dommere mente hun var best med 96-93 og 97-93.

– Det ble en krig fra start til slutt. Men jeg kom for å vinne, og jeg er veldig glad for at jeg klarte dette til slutt, sa Thanderz etter kampen ifølge Aftenposten.

I en tiende runde pådro hun seg et stygt kutt etter en skalle fra Ramos, noe som gjorde at Thanderz fossblødde fra tinningen.

– Jeg så absolutt ingenting med alt blodet i ansiktet. Men det var siste runde, så jeg måtte bare gi alt, sier Thanderz.

Det ble norsk storeslem i Ekeberghallen lørdag kveld med seire til både Kent Erik Baadstad, Bernard Torres, Alexander Hagen, Kevin Melhus og Kai Robin Havnaa.

