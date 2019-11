NTB Sport

Halden slo Kauno 32-28 lørdag. I søndagens returoppgjør på hjemmebane var de offensive igjen og var enda bedre en dagen før.

Challenge Cup er den tredje høyest rankede europacupturneringen, som nå arrangeres for siste gang.

Trym Bilov-Olsen ble lagets toppscorer med hele åtte mål. Hans Fredrik Cordt-Hansen og William Nilsen-Nygaard gjorde det også bra for hjemmelaget med seks scoringer hver. Åtte andre spillere sørget for at Halden dro i land seieren.

(©NTB)