Fire fulle hus og seier til Wierer, Olsbu Røiseland nummer tre

På den siste skytingen kom Wierer, Franziska Preuss og Denise Herrmann sammen inn.

Wierer ladet fortere enn konkurrentene, plaffet ned fem skudd og så seg aldri tilbake. I tillegg bommet både Preuss og Hermann hvert sitt skudd.

Italieneren lå over 20 sekunder foran konkurrentene ut fra den fjerde skytingen, men var bare fem sekunder foran tyske Hermann i mål. Olsbu Røiseland gikk ut som nummer to etter den fjerde skytingen, men fikk det for tungt i duell mot Hermann og måtte nøye seg med å bli nummer tre.

Wierer i tet hele tiden

Wierer var kjapp på standplass på første liggende og ledet like foran Marte Olsbu Røiseland og Franziska Preuss.

Italieneren ledet an i sporet inn til den andre skytingen og skjøt nok et fullt hus på siste liggende. Også etter andre skyting var Olsbu Røiseland og Preuss like bak, med Vittozzi nummer tre.

Olsbu Røiseland fulgte Wierer også inn til tredje skyting, men nordmannen bommet på det tredje skuddet og måtte ut i strafferunde. Hun tapte mye terreng til teten med bommen.

Likevel ble det til slutt 3.-plass for Olsbu Røiseland etter fullt hus på siste stående skyting og en god sisterunde i sporet.

Tiril Eckhoff ble nummer fem med to bom, mens Karoline Knotten endte på 11.-plass med en bom.

Gårsdagens sprint ble vunnet av Lisa Vittozzi.

