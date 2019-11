Hovland misset cuten for første gang som proff på PGA-touren, Ventura også ute

NTB Sport

Før den andre runden av årets nest siste PGA-turnering Mayakoba Golf Classic lå nordmennene på henholdsvis 31.- og 44.-plass. Men på lørdagens runde gikk det meste imot unggutta som til slutt havnet utenfor cuten som var ett slag under par da de gikk i klubbhuset.

Der endte også cuten.

Hovland og Ventura gikk som fredag i samme ball og startet runden på banens ni siste hull. Førstnevnte fikk en god start med birdie på hull 13. Men deretter gikk det meste på tverke for 22-åringen fra Oslo.

Dobbel bogey på hull 16 og hull 2, samt bogey på hull 1, satte ham i en vanskelig situasjon før de sju siste hullene. På hull 5 og 7 startet snuoperasjonen med to birdier, men en bogey på hull 8 gjorde at han var avhengig av birdie på det siste hullet. Det ble med par og Hovland endte tre over par på dagen og på par totalt.

Dermed misset Hovland cuten for første gang siden januar, og for første gang som proff på PGA-touren. Han endte på en 83.-plass.

Hovland var på forhånd regnet som en av favorittene til å vinne turneringen han i fjor nettopp misset cuten med ett slag i som amatørspiller i sin første opptreden på PGA-touren.

Bedre gikk det ikke for Ventura som med bogey og dobbel bogey på sine første ni hull var avhengig av å gå de ni siste hullene to under par for videre deltakelse. Det klarte han ikke, og endte opp tre slag over på dagen og på ett slag over par totalt. Han endte på 93.-plass.

Med lørdagens resultat har Ventura klart cuten i tre av seks PGA-turneringer siden han ble proff.

Amerikaneren Harris English leder turneringen med 14 slag under par før de to siste rundene.

