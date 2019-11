Hopp: Håre og Bjørseth best i Falun

NTB Sport

Håre hadde 93,5 meter i første omgang og økte med fem meter i sitt annet hopp. Det holdt til 256,8 poeng og seier under norgescupåpningen.

Det var for øvrig noen poeng ned til neste mann på listen, Oscar Petersen Westerheim. Med to hopp på 92,5 og 92 meter ble det 239,3 poeng. Like bak og med gode stilpoeng sikret Andreas Granerud Buskum seg 3.-plassen. Buskum hadde 91 og 91,5 meter.

For kvinnene var det Thea Minyan Bjørseth som kunne juble høyest. Med et hopp på 83,5 meter i første omgang sikret hun seg et godt utgangspunkt før annen omgang. Der fulgte jenta fra Lensbygda opp med et hopp på 89 meter, og med gode stilpoeng og poengsummen 209,5 sikret hun seieren.

Svenske Susanna Forsström klarte å få ut 83 meter i første omgang, men landet på hele 90 meter i andreomgang. Det holdt til en 2.-plass. Like bak fulgte Astridt Norstedt på en 3.-plass, med hopp på henholdsvis 82 og 86 meter.

