Tidlig fyrverkeri og dobbel av Haaland-erstatter Sørloth da Norge slo Færøyene 4-0

NTB Sport

Tore Reginiussen og Iver Fossum ga Norge en tidlig ledelse, mens Sørloth i sin første landskamp fra start på to år la på til tre mål på de to siste landskampene etter å ha nøyd seg med to scoringer på sine 19 første.

– Det var kjempedeilig. Vi var nødt til å score tidlig, og det gjorde vi. Da åpnet det seg litt mer, selv om de kom hit bare for å ødelegge. De har nesten ikke en mulighet. Det er en profesjonelt gjennomført kamp av oss, sier Sørloth til TV 2.

– Selvtillit er en viktig faktor. Når man føler seg trygg i rollen sin, scorer man mål, sier trønderen.

Fyrte opp pyro under kampen

Publikum fikk en nedtur da glohete Haaland under oppvarmingen fikk kjenning med en smell han fikk i kneet under trening torsdag. Dermed mistet kampen sin største attraksjon, men det skulle bli en frisk start likevel da Norge forlenget sin rekke med hjemmekamper uten tap til 15.

Ved avspark tente en gruppe tilskuere bak det ene målet et stort antall bluss som et innlegg i diskusjonen rundt pyroteknikk på norske fotballtribuner. Fyrverkeri skulle det bli også fra det norske laget i åpningsminuttene.

Færøyene har ikke sluppet inn flere enn fire mål i noen av sine kamper i kvalifiseringen, men Norge truet med å sprenge den statistikken i filler med 2-0 før det var spilt åtte minutter på Ullevaal.

Dødballmoro

Ole Selnæs viste fram dødballfoten nesten umiddelbart. Først var Kristoffer Ajer nær ved å nikke inn hans hjørnespark ved nærmeste stolpe. Det ble ny corner, og da fant Selnæs' venstrefot den andre midtstopperen. Tore Reginiussen knuste Heini Vatnsdal i lufta og nikket inn 1-0.

Noen minutter senere ble Joshua King spilt fram på venstresiden og slo hardt inn foran mål, der Iver Fossum i sin første landskamp for året scoret sitt aller første landslagsmål med en lekker flikk bak standbeinet.

Som blussene på tribunen sluknet også det norske laget etter den spektakulære åpningen. Gjestene fra Færøyene forsvarte seg som best de kunne i sin 5-4-1-formasjon og greide å demme brukbart opp for et norsk lag som ikke hadde tilstrekkelig tempo i spillet til å slå hull i motstanderens forsvarsverker.

Forskjellen i kvalitet gjorde at det ble noen sjanser. Fossum kunne blitt tomålsscorer alene med keeper, men Gunnar Nielsen reddet. Keeperen fikk fingertuppene på et innlegg rett foran to norske spillere, mens Sørloth nikket utenfor etter en flott detalj og et godt innlegg fra King.

Vakkert

Et kvarter ut i 2. omgang tok kampen fyr igjen da Haaland-erstatter Sørloth scoret to ganger med snaut tre minutters mellomrom.

Først vendte han og skjøt i hjørnet etter at Fossum nikket en færøysk klarering inn i feltet igjen, så avsluttet han en flott norsk kontring med et venstrebeinsskudd i krysset. Markus Henriksen vant ballen på motstanderens halvdel, Sander Berge førte opp og fant Selnæs. King hoppet over hans flate innlegg, og dermed var Sørloth alene.

Norge hadde 25 minutter på seg til å påføre Færøyene lagets største tap i kvalifiseringen, men greide det ikke. Mot slutten kom Mats Møller Dæhli inn til sin første landskamp på halvannet år, og Fredrik Ulvestad til sin første på over fem år.

Nå reiser landslaget til Malta for å avslutte kvalifiseringen med den niende strake kampen uten tap. 26. mars er laget tilbake på Ullevaal, og da handler det om nasjonsligaomspill om EM-plass.

(©NTB)