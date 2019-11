Skiskytterne signerte utøverkontrakten

NTB Sport

Det var TV 2 som først meldte at utøverkontraktene nå er underskrevet av samtlige utøvere på landslaget. Kontrakten vil gjelde fram til mai 2021.

Avtalen ble skrevet under i tolvte time. Lørdag sesongåpner skiskytterne på Sjusjøen.

– Dette betyr masse. Verden forandrer seg, og for oss er den et viktig verktøy. Den er med på å sikre utøverne sine interesser, og det er visse ting som har hengt igjen i de siste årene og som nå er justert inn. Det er flott at dette er landet, og skiskytterforbundet har vært en fin diskusjonspartner. Jeg tror at vi har funnet en middelvei som alle er fornøyd med, sa Tarjei Bø til NTB under skiskytternes pressetreff i Trysil fredag.

At det drøyde helt til det siste skyldes at forbund og utøvere ikke har vært enige om blant annet bruk av hansker. Enkelte utøvere har ikke vært fornøyd med hanskene fra leverandøren som forbundet har utstyrsavtale med, men heretter får Johannes Thingnes Bø og resten av utøverne velge blant to hanskemerker for de neste tre sesongene.

– Det er bra at vi kan velge blant to aktører som leverer god kvalitet, men på litt ulike måter. Hansker er ett av våre viktigste arbeidsverktøy. Det viktigste for oss er å prestere så godt vi kan, og derfor er vi glade for at Odlo er lydhøre og rause i denne situasjonen, sier Johannes Thingnes Bø i en pressemelding.

Også uenigheten om stipend og privat markedsføring er løst. Ifølge TV-kanalen økes stipendene til hver enkelt utøver med 15 prosent, fra 130.000 kroner til 150.000 kroner, fra 1. januar 2020. Løperne kan også selge en ekstra logoplassering, som tidligere ikke har vært solgt fra forbundets side.

Til sist er det kontraktsfestet at premiepengene fra stafettcupen går til utøverne som konkurrerte, eller fordeles på hele laget dersom de ønsker det.

(©NTB)