Haaland-forfall under oppvarmingen, Sørloth starter mot Færøyene

Den brennhete Salzburg-spilleren skulle danne spisspar med Joshua King i Norges siste hjemmekamp i kvalifiseringen, men etter oppvarmingen måtte Norge endre i lagoppstillingen. Inn kom Trabonspor-spissen Sørloth.

Fotballforbundet meldte på Twitter at årsaken er en skade. Flere detaljer er ikke oppgitt.

Haalands forfall er en stor skuffelse for mange av tilskuerne som hadde trosset novemberkulda for å se landslaget med 19-åringen som en av hovedattraksjonene.

Iver Fossum starter ellers på høyre kant på Ullevaal fredag kveld. AaB-spilleren har ikke vært på banen for Norge siden siste nasjonsligakamp mot Kypros i november i fjor, og han er i troppen for første gang siden mars.

Trolig ville Mohamed Elyounoussi fått kantrollen om han ikke hadde måttet reise hjem torsdag med en skade i foten. Laget i Norges siste hjemmekamp i kvalifiseringen blir ellers slik Lars Lagerbäck viste fram på trening allerede tirsdag.

Martin Ødegaard, som har startet alle de åtte tidligere kampene i kvalifiseringen, og landslagskaptein Stefan Johansen er blant de fem som har meldt skadeforfall. De to har lagt beslag på den høyre kantrollen i alle årets tidligere kamper.

For Færøyene starter alle de fire spillerne i troppen med norsk klubbadresse. Gilli Rólantsson (Brann) er tilbake i laget etter å ha stått over 1-0-seieren over Malta sist på grunn av gule kort. Rógvi Baldvinsson (Bryne) ble matchvinner i den kampen. Også Odmar Færø (HamKam) og Ari Jónsson (Sandnes Ulf) starter på Ullevaal.

Norge må vinne for å holde liv i sin teoretiske sjanse til å bli gruppetoer, men det håpet vil slukkes om det ikke blir uavgjort mellom Romania og Sverige senere fredag kveld.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui (kaptein), 4 Tore Reginiussen, 3 Kristoffer Ajer, 2 Haitam Aleesami – 8 Iver Fossum, 19 Markus Henriksen, 15 Sander Berge, 18 Ole Selnæs – 9 Alexander Sørloth, 7 Joshua King.

Reserver: 12 Ørjan Nyland, 22 Sten Grytebust – 5 Even Hovland, 6 Sigurd Rosted, 10 Tarik Elyounoussi, 13 Fredrik Ulvestad, 16 Jonas Svensson, 17 Birger Meling, 20 Mats Møller Dæhli, 21 Morten Thorsby. Uaktuell pga. skade: Erling Braut Haaland.

Færøyene (5-4-1):

1 Gunnar Nielsen – 9 Gilli Rólantsson, 5 Odmar Færø, 4 Atli Gregersen (kaptein), 6 Heini Vatnsdal, 19 Ari Jonsson – 10 Sølvi Vatnhamar, 8 Brandur Hendriksson, 13 Rógvi Baldvinsson, 20 Jóannes Bjartalid – 14 Jóan Edmundsson.

Reserver: 12 Teitur Gestsson, 23 Kristian Joensen – 2 Magnus Egilsson, 3 Viljormur Davidsen, 7 Kaj Bartalsstovu, 11 Klæmint Olsen, 15 Andreas Eriksen, 16 Jóannes Danielsen, 17 Arni Frederiksberg, 18 Patrik Johannesen.

