Færøyenes trener: – Alt er mulig i fotball

Det er det mest usannsynlige av en rekke resultater som må slå til dersom Norge mirakuløst skal klatre til 2.-plassen som gir EM-billett allerede i høst.

– Alt er mulig i fotball, men Sverige blir vanskelig, sa 58-åringen som opplevde sitt aller største fotballøyeblikk på svensk jord. Det var da han i 1992 løftet EM-pokalen som Danmarks lagkaptein etter 2-0-seieren i finalen mot Tyskland i Göteborg.

Borteseier på Friends Arena mandag vil være en enda større sensasjon, i Olsens siste kamp som Færøyenes landslagssjef etter åtte år i jobben.

Julegavehumør

Fredag fikk laget sitt tredje 0-4-tap i år (også hjemme mot Sverige og borte mot Spania), men greide å unngå sitt største tap i kvalifiseringen der laget står med tre poeng og 4-27 i målscore.

– Vi kom riktig dårlig i gang. Vi var for passive ved de to første hjørnesparkene, og allerede da ble det 1-0. Det var et hardt slag for oss. Norge var bedre enn oss gjennom hele kampen, men vi var også i julegavehumør, sa Olsen.

– Vi gjorde feil også ved de tre neste målene. Jeg er ikke tilfreds med måten vi kom ut, og allerede etter ti minutter i 2. omgang så vi trette ut. Vi gjorde feil, og Norge scoret.

Lett å se

Olsen roste det norske laget.

– Norge styrte det hele og vant fortjent. Det er et meget ungt lag med en vanvittig hodestyrke. De manglet også noen spillere i dag, som Ødegaard og Haaland, sa Olsen, som trakk fram spissene som de beste i det norske laget.

– Det var lett å se at King er vant til å spille i Premier League. Vi greide ikke å ta ballen fra ham, og Sørloth var giftig. Dessuten styrte Sander Berge midtbanen slik han også gjorde mot oss på Færøyene, sa Olsen.

