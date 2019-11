Vrient å øve på nasjonsligaomspillet, men landslaget vil tanke selvtillit

NTB Sport

Færøyene og Malta ville vært nær ideelle motstandere i novemberkampene dersom seks poeng holdt til å sende Norge til EM. Som sparringpartnere før Serbia venter i nasjonsligaomspillet i mars ville vel atskillig skarpere motstandere vært gunstig?

– Det er et godt spørsmål, men vi har nå de motstanderne vi har. Det handler om å prøve å gjøre ting 100 prosent selv om det er antatt svakere lag vi møter. Vi skal bruke samlingsdøgnene godt, og jeg tror mange er veldig lysten på å avslutte kvalifiseringen på en bra måte. Det er alltid gøy å ha på seg drakta, sier Reginiussen til NTB.

33-åringen blir Kristoffer Ajers makker i midtforsvaret i den siste Ullevaal-landskampen før Serbia (ganske sikkert) står på motsatt banehalvdel i mars. Færøyene er neppe egnet til å gi det norske laget mange av utfordringene som venter da.

– Det blir en annen type kamp. Jeg regner med at vi kommer til å ha mye ball og møte et lag som ligger tett og kompakt og prøver å nekte oss sjanser. Det er fin trening og absolutt et område vi kan bli bedre på, spill mot etablert forsvar. Vi skal bruke kampene på best mulig måte og prøve å opprettholde den gode statistikken vår på Ullevaal, sier Reginiussen.

Norge er ubeseiret hjemme under Lars Lagerbäck og kan fredag spille sin 15. strake hjemmekamp uten tap. Det forrige hjemmetapet var mot Tyskland for over tre år siden.

Selvtillit

– Den selvtilliten som ligger i det er det viktig å ha med seg videre, sier Reginiussen og får støtte fra Sander Berge.

– Nå gjelder det å sette god struktur, få god flyt i spillet, score noen mål og holde nullen. Det vil gi oss mye selvtillit å ta med oss videre. Selv om det er lenge til neste kamp kan vi se tilbake på prestasjonene og ta med oss følelsen av at det vi har bygget over lang tid sitter, sier Genk-spilleren til NTB.

Også han er klar over at det er helt annen motstand som venter når de siste EM-plassene skal deles ut.

– Det skal være forskjell mellom Serbia og de to lagene vi møter nå, så ærlige må vi være. Serbia var jo med i VM sist og har mange klassespillere, men vi skal heller ikke undervurdere Færøyene og Malta, sier midtbanespilleren.

– Kampen mot Serbia er om drøyt fire måneder, denne er om et par dager. Vi fotballspillere må leve i nået. Noen har vel 20-25 kamper til med klubblaget mellom disse landskampene og den neste. Vi vil ta med oss den best mulige prestasjonen med landslaget før vi samles neste gang.

Siste mulighet

Både veteranen Reginiussen og unggutten Berge er veldig lystne på å bryte Norges 20-årige sluttspilltørke.

– Det har vi drømt om lenge nå, og jeg føler at dette laget virkelig er på gang. Jeg synes vi har gjennomført en god kvalifisering prestasjonsmessig, men så har vi hatt marginene litt mot oss og sviktet i de avgjørende fasene der vi skulle kontrollert inn flere poeng. Det er litt bittert, men vi skal ta omspillet på alvor og sørge for at det samme ikke skjer der, sier Berge.

– Jeg ser ekstremt lyst på framtida til det norske landslaget. Det kommer opp typer som hevder seg på det aller ypperste nivået og som kommer til å dra dette landslaget inn i mange sluttspill i framtida, men for min del haster det. Dette er min siste mulighet, sier Reginiussen.

– Å være med i et sluttspill ville vært en eventyrlig måte å avslutte karrieren på. Vi skal gjøre alt vi kan for å komme dit.

