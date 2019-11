Strålende Federer slo Djokovic

NTB Sport

Federer og Djokovic har vunnet ATP-tourfinalen 11 ganger til sammen. De møttes for 49. gang torsdag kveld. De to var også i årets Wimbledon-finale. Djokovic har vunnet 26 kamper mot Federers 22, men i ATP-finalene har sveitseren Federer vært den beste av de to.

Federer har vunnet seks ATP-finaler. Djokovic har fem.

Semifinalene spilles lørdag, og Federer har sjansen til å vinne ATP-finalen for sjuende gang.

At Djokovic tapte betyr også at Rafael Nadal overtar 1.-plassen på verdensrankingen.

Tidligere torsdag vant åtteseedede Matteo Berrettini fra Italia 7-6 (7-3), 6-3 over østerikeren Dominic Thiem.

