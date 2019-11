Vanntrening skal få Ødegaard klar til Real Madrid-kampen

NTB Sport

Torsdag er det ti dager til kampen mot Real Madrid på Bernabeu.

– Det vil være spesielt for meg å spille mot Real Madrid. Jeg pleier å følge kampene deres, sier Ødegaard i et intervju med sportsavisen Marca.

Nordmannen er eid av Real Madrid og har en kontrakt der til sommeren 2023.

Ødegaard la tirsdag kveld ut bilder og en video på Instagram. De stammet fra en økt i vannet på Real Sociedads treningssenter Zubieta.

Avisen Mundo Deportivo meldte onsdag at klubbledelsen i Real Sociedad er optimistisk med tanke på å få Ødegaard klar til storkampen i Madrid.

Fredag og mandag må Ødegaard nøye seg med å følge landslagets EM-kvalifiseringskamper fra huset i San Sebastian. De går mot Færøyene og Malta.

Svært, svært mye må gå Norges vei disse dagene for at det skal gi norsk EM-plass. De to beste i puljen kvalifiserer seg.

Den store muligheten kommer i UEFAs nasjonsliga i mars. Der er Norge klar for semifinale på sitt nivå. Den spilles på Ullevaal og høyst sannsynlig mot uberegnelige Serbia.

Seier der og så i «finalen» noen dager senere, vil sende Norge og Ødegaard til EM-sluttspillet neste år.

