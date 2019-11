Storavis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt

NTB Sport

Storavisen Bild skriver at Guardiola er helt alene i front på Bayerns ønskeliste. Niko Kovac ble nylig sparket, og trolig vil klubben fullføre sesongen med en mellomløsning før en fast ansettelse blir klar om noen måneder.

Thomas Tuchel (Paris St. Germain) og Erik ten Hag (Ajax) skal være de mest aktuelle navnene bak Guardiola.

Den spanske supertreneren prydet onsdag forsiden til sportsbilaget Sport Bild der tittelen var «Kommer Pep tilbake?». Han skal for få måneder siden ha vært på et besøk på Bayerns treningsanlegg.

Guardiola har tidligere sagt at han vil returnere til Tyskland og kanskje også som trener. Bild skriver at Guardiola fortsatt eier en leilighet i München, og at familien hans trivdes svært godt i byen.

Avisen melder også at Guardiolas familie bare i perioder bor i Manchester fordi den ikke trives særlig godt i den engelske storbyen.

Spanjolens posisjon i den tyske klubben er meget sterk. Guardiola vant sju titler med Bayern i perioden 2013-16, men han lyktes ikke med det viktigste: Å vinne Champions League. Bayern tapte tre strake semifinaler under Guardiola.

Bayern vant det gjeveste klubbtrofeet i fotball sist gang i 2013 etter finaleseier mot Borussia Dortmund.

Etter tre år i Tyskland gikk Guardiola løs på jobben i Manchester City. Der er han inne i sin fjerde sesong. Han har sikret to Premier League-titler, men heller ikke nådd målet om seier i mesterligaen med City.

I 2022 skal Champions League-finalen spilles på Bayern Münchens hjemmebane Allianz Arena. Det kan være den kampen klubbledelsen har i hodet i sin jakt på et reengasjement av Guardiola.

Guardiolas kontrakt med Manchester City løper til sommeren 2021, men skulle klubben ikke vinne mesterligaen i mai, kan det være at begge parter ønsker å gå hver til sitt.

