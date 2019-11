Manchester City-stjerne får utestengelse og suspensjon for tweet om lagkamerat

NTB Sport

FA har konkludert med at én kamps suspensjon og 50.000 pund (587.000 kroner) i bot er en passende straff i saken. Dessuten må Silva gjennomføre et kurs, melder blant andre BBC.

Bakgrunnen er at midtbanestjernen i september publiserte en Twitter-melding der han sammenstilte et bilde av Mendy og et bilde av den fargede tegneseriefiguren som representerer det spanske peanøttsjokolademerket Conguitos.

Silva har selv hevdet at det hele var en spøk, mens andre har beskyldt City-spilleren for rasisme.

Silva slettet Twitter-meldingen etter 46 minutter og tvitret deretter: «Kan ikke engang fleipe med en kamerat i disse dager».

FA-kommisjonen som har behandlet saken, har delvis vist forståelse for at Silva mente å fornærme noen med meldingen. Samtidig slipper han ikke ustraffet fra episoden.

– Det er tydelig at tweeten ikke var ment som noe mer enn en spøk mellom nære venner. Samtidig var ikke dette privat fleiping mellom to venner. Meldingen var på en sosial medie-plattform og synlig for de 600.000 følgerne til en høyprofilert og respektert fotballspiller, skriver FA.

Silva mister Manchester Citys neste kamp i Premier League. Den spilles hjemme mot Chelsea 23. november.

