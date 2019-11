Garmann fortsetter som toppsjef i Norsk Rikstoto

NTB Sport

Garmann har jobbet i NR-systemet som økonomidirektør siden 2012. Hun overtok topplederrollen etter Harald Dørum da han ga seg for noen måneder siden.

Styreleder i Norsk Rikstoto, Silvija Seres, uttrykker stor tilfredshet med ansettelsen. Hun betegner Garmann som ryddig, sterk og åpen.

– Hun er godt likt av organisasjonen og har positive og samlende relasjoner til hestesporten. Hun har skarp forståelse av de finansielle og strategiske sidene av Rikstoto og sporten for øvrig. Vi mener at hun er godt egnet for den krevende og spennende tiden vi har foran oss, og vi gleder oss til å samarbeide med henne som den daglige lederen av selskapet, sier styreleder Seres i en pressemelding.

Norsk Rikstoto er ansvarlig for alt spill på hest i Norge. Konsesjonen gjelder til 31. desember 2021.

Det vil i løpet av et halvt års tid bli avklart om konsesjonen forlenges eller om NR legges inn under Norsk Tipping.

