Kashafali sprintet til VM-gull på rekordtid

NTB Sport

Kashafali konkurrerer i klassen T12 for svaksynte. Løpet åpnet jevnt, men nordmannen akselererte raskt og vant med en margin på 23 hundredels sekund til toer Joseferson de Oliveira fra Brasil.

Også bronsemedaljen gikk til Brasil og Fabricio Ferreira.

– Dette betyr alt for meg. Jeg har hatt en lang sesong. Jeg kom fra skade i fjor til å bli norsk mester og verdensmester i år, sier Kashafali til NRK.

Tok det «rolig»

Vinnertiden 10,54 er ny mesterskapsrekord i VM. Kashafali løp på 10,49 i semifinalen, men da var medvinden for sterk til at tiden kunne telle som rekord.

I tirsdagens finale måtte Kashafali ta det litt rolig i starten fordi han kjente at han var veldig ivrig.

– Jeg måtte roe meg litt ned. Jeg ville ikke tjuvstarte og ta noen sjanser. Da jeg kom ut, stolte jeg på meg selv og at jeg var den raskeste. Så da var det bare å komme seg til mål, sier han.

Skiftet til paraidrett

25-åringen løp lenge konkurranser for funksjonsfriske og ble parautøver først i sommer. Noen uker etter at han byttet til paraløping, satte han verdensrekord i sin klasse på 10,46 under Bislett Games.

Senere i sommer tok Norna-Salhus-løperen NM-gull på 100 meter for funksjonsfriske med tiden 10,37.

Kashafali kan ikke se mer enn en meter foran seg. Han er født med sykdommen stargardt som gjør at han bare har fem prosent skarpt syn. Synet hans er blitt gradvis dårligere, og det vil det også fortsette å bli.

Sprinteren har vært en av landets beste i klassen for funksjonsfriske i mange år, og han er et av Norges beste kort i Paralympics i Tokyo neste år.

