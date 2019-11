Finland får besøk av Arctic Race of Norway

NTB Sport

Det ble klart da etappene ble presentert i Narvik tirsdag. Rittet går fra 16. til 19. august.

Rittet blir arrangert i samarbeid med franske Amaury Sport Organisation (ASO), som også er arrangøransvarlig for Tour de France.

– Vi skal tilbake til gamle tomter og vi skal bokstavelig talt krysse en grense, sa daglig leder av Arctic Tour of Norway Knut-Eirik Dybdal.

Statsminister Erna Solberg, idrettspresident Berit Kjøll og Troms og Finnmarks nye fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo var også til stede under presentasjonen.

– Dette er et idrettsarrangement i særklasse. Utrolig hva dere har fått til her i Nord-Norge. Dette er knallsterkt og knallbra. All honnør til arrangørene, sa idrettspresident Kjøll.

Slik blir etappene:

1. etappe, Tromsø – Tromsø

2. etappe, Nordkjosbotn – Kilpisjärvi (Finland)

3. etappe, Senja – Målselv

4. etappe, Gratangen – Harstad.

