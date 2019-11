VM-nei og full Champions League-kamp for Ingstad

NTB Sport

– Vilde har slitt med ryggen over lang tid. Den har ikke blitt bedre, snarere verre. Nå må hun ta pause fra håndballen. I seks, kanskje åtte uker, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson da VM-troppen ble presentert forrige uke.

Derfor var det flere som stusset over at 24-åringen søndag spilte mesterligakampen for Esbjerg borte mot Bucuresti. Der vant det danske laget 25-21.

Men det har en naturlig forklaring, ifølge Hergeirsson.

Til NTB opplyser han at det er totalbelastningen som gjør at Ingstad ikke skal være med til VM, og at avgjørelsen er tatt i samråd med spiller og klubb.

I et mesterskap er det langt større belastning med tanke på antall kamper og tiden til å restituere mellom kampene.

– Ryggen trenger lengre pause, og det får Vilde fra neste uke til over nyttår, sier Hergeirsson.

Ifølge landslagssjefen trenger Ingstad hvile for å ha en rimelig mulighet til å bli frisk nok til å kjempe om en plass i en eventuell OL-kvalik i mars eller et OL til sommeren.

Som følge av Ingstads skade, nøyde Hergeirsson seg med å ta ut to linjespillere i VM-troppen: Heidi Løke og Kari Brattset Dale.

Samtidig er superveteranen Marit Malm Frafjord klar til å steppe inn dersom det oppstår problemer i den posisjonen under mesterskapet i Japan.

