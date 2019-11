Arsenal-toppene støtter Emery, men kommer med en advarsel

NTB Sport

Arsenal røk 0-2 for formsterke Leicester i Premier League lørdag. Det sendte London-klubben ned til sjetteplass på tabellen etter 12 serieomganger.

Det er ikke der manager Unai Emery og hans mannskap ønsker å være. Bedre blir ikke situasjonen av at Arsenal kun har vunnet to av sine ti siste ligakamper.

Presset på manager Emery øker og spekulasjonene rundt hvor lenge han blir sittende i jobben er for lengst i gang.

Mandag ga samtidig klubbens fotballdirektør Raul Sanllehi og ansvarlig direktør Vinai Venkatesham uttrykk for at spanjolen fortsatt har ledelsens tillit.

– Vi er like skuffet som alle andre over resultatene og prestasjonene så langt denne sesongen, sa duoen i et lenge planlagt møte med klubbens ansatte ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vi deler frustrasjonen med fansen, Unai, spillerne og våre ansatte med tanke på at de (resultatene) ikke er på det nivået vi ønsker eller forventer, la Arsenal-toppene til.

I tiden som kommer må det forbedring til.

– Ting må bli bedre for at vi skal nå våre mål denne sesongen, og vi tror fullt på at Unai er mannen for jobben, sammen med det øvrige støtteapparatet vi har, sa Sanllehi og Venkatesham.

Uroen i Arsenal den siste tiden har vært forsterket av at sveitseren Granit Xhaka nylig ble fratatt kapteinsbindet i klubben.

I neste Premier League-runde møter Arsenal en annen klubb i motgang. Southampton har kun Norwich bak seg på tabellen så langt.

