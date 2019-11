Ny hjemmeseier for Kristiansund, Sarpsborg i trøbbel

NTB Sport

Østfoldklubben er nede på en 13.-plass når to eliteserierunder gjenstår. Ned til lagene under streken skiller det kun to poeng.

Kristiansund klatret på sin side til sjetteplass på tabellen.

Kampen var den sjette strake på hjemmebane uten tap for mannskapet til Christian Michelsen.

Dominerte på hjemmebane

Kristiansund tok ledelsen på eget gress allerede etter 13 minutters spill. Jesper Isaksen scoret sitt andre for sesongen da han etter en målgivende pasning fra Amahl Pellegrino satte inn 1-0.

Pellegrino, som pådro seg et brudd i håndleddet tidligere i uken, og som måtte spille søndagens kamp med gips, så ikke ut til å bære preg av det. Etter en pasning fra Ibrahima Mbaye avsluttet spissen for vertene og kunne fornøyd se ballen gå inn i lengste hjørne til 2-0.

Ballen så ut til å gå innom gjestenes keeper Alexandre Letellier og ble notert som et selvmål.

– Jeg synes vi leverte en god omgang. Det er artig å se at vi har den energien, sa KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter første omgang.

Sarpsborg hadde svært få sjanser i første omgang, det nærmeste østfoldingene kom var en heading av Bjørn Inge Utvik som ikke ga resultater.

Økte ledelsen yttligere

Etter hvilen begynte frustrasjonen for alvor å prege et svært defensivt Sarpsborg. Frustrasjonen ble ikke mindre da Christoffer Aasbak satte inn 3-0 på pasning fra Pellegrino.

Langskuddet gikk over Sarpsborg-keeper Letellier.

Like etter dro Kastrati seg forbi Utvik og fnt Sondre Sørli. Han scoret mål nummer fire, og dermed var ydmykelsen for Sarpsborg-laget nærmest komplett.

I neste eliteserierunde møter Kristiansund topplaget Bode/Glimt. Sarpsborg 08 møter Haugesund på hjemmebane.

(©NTB)