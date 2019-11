Gigstad Fauske feiret VM-billett med målshow

NTB Sport

Uavgjortresultatet betyr at alt er åpent i det heldanske oppgjøret foran returkampen på Herning-Ikasts hjemmebane neste søndag. Der blir det avgjort hvem som får plass i gruppespillet.

At Herning-Ikast kommer til den avgjørende kampen med et godt utgangspunktet skal laget takke sine norske profiler for. 19 av 23 mål kom fra dem søndag.

Aller sterkest skinte Helene Gigstad Fauske, som tidligere denne uken ble tatt ut i VM-troppen til landslagssjef Thorir Hergeirsson. 22-åringen stoppet ikke før hun hadde prikket inn 11 mål.

Tonje Løseth fulgte opp med fire fulltreffere, mens Stine Skogrand og Jeanett Kristiansen sto bak henholdsvis tre og to mål.

Skogrand er også tatt ut i den norske troppen til VM i Japan i desember.

(©NTB)