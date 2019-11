Breistøl glitret da «norske» Esbjerg overrasket i Romania

NTB Sport

Foran 4800 tilskuere i den rumenske hovedstaden sto Breistøl bak sju mål og ble kampens toppscorer. Sanna Solberg og Marit Røsberg Jacobsen supplerte med to mål hver, mens Marit Malm Frafjord scoret én gang for den danske klubben.

Tapet var det første i mesterligaen denne sesongen for lagvenninnene til Nora Mørk i Bucuresti. Den norske stjernen er ute med skade.

Søndagens resultat betyr at Esbjerg er klar for hovedrunden i mesterligaen, men den siste kampen kommende helg vil avgjøre hvor mange poeng Breistøl & co. tar med seg fra det innledende spillet.

I avslutningsrunden venter polske Lublin, som så langt er uten poeng i gruppespillet. Dermed bør sjansene være gode for en ny seier til norske Esbjerg.

Marit Røsberg Jacobsen, som sammen med Sanna Solberg var med da landslagssjef Thorir Hergeirsson presenterte sin VM-tropp tidligere denne uken, forlenget kontrakten sin med Esbjerg før helgen.

Landslagsprofilen har signert en ny toårsavtale.

Kristine Breistøl har for øvrig reservestatus i den norske VM-troppen.

