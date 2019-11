Ustoppelige Lewandowski senket gamleklubben Dortmund

NTB Sport

Lewandowski fortsatte sin imponerende scoringsrekke med to mål da Bayern enkelt slo Dortmund 4-0.

Etter et kvarter stakk målsniken fram på første stolpe etter et volleyinnlegg fra Benjamin Pavard og stanget inn ledermålet på ekte goalgettervis.

Like etter pause fikk Lewandowski sjansen til å doble ledelsen, men bommet på ballen. Den endte istedenfor opp hos Serge Gnabry, som enkelt plasserte den ned i det nærmeste hjørnet. Flagget gikk opp for offside, men reprisen viste at Thomas Müller startet løpet sitt på egen banehalvdel, og etter en sjekk med VAR kunne Bayern-fansen slippe jubelen løs.

Den polske superspissen fikk likevel sitt andre mål for dagen mot gamleklubben like før slutt da han enkelt tok ned et innlegg på låret og sendte ballen i mål.

En annen mann med fortid i både Bayern og Dortmund, Mats Hummels, sendte ballen i eget nett like etterpå til stillingen 4-0, som også ble sluttresultatet.

Sancho skadet

Dortmund klarte ikke å skape særlig til sjanser, og Bayern hadde full kontroll på oppgjøret og Dortmunds stjernespiller Jadon Sancho.

Den engelske landslagsspilleren hadde vært småskadet i inngangen til kampen og ble byttet ut etter bare 36 minutter. Lynvingen så aldri helt komfortabel ut på banen og ble tatt helt ut av kampen av en god Alphonso Davies på Bayerns venstreback før han gikk ut med skade.

Det spørs om landskampene for England mot Montenegro og Kosovo ryker for Sancho.

Målgarantisten Lewandowski

Med mål lørdag har Robert Lewandowski nå scoret i alle 15 kampene han har startet for Bayern München i Bundesligaen, mesterligaen og den tyske cupen i årets sesong. Sist gang Lewandowski gikk målløs av banen i en kamp fra start var i den tyske supercupen mot nettopp Dortmund i starten av august.

Den tidligere Dortmund-spissen har hatt for vane å score mot gamleklubben, og med lørdagens scoring har han 16 mål på 11 kamper mot dem i hjemlig serie. Han står med samme antall mål og kamper i årets Bundesliga-sesong også.

Bayern München har slitt denne sesongen og tapte sist hele 5-1 mot Frankfurt. Det førte til at lagets trener Niko Kovac valgte å si opp jobben. Hans Flick har tatt over jobben midlertidig, mens Bayern leter etter en erstatter på permanent basis. Både Arsène Wenger og José Mourinho har vært linket til jobben.

Lewandowski har mange rekorder i Bundesligaen, og med mål i sin ellevte strake kamp i Bundesligaen er han nå fem kamper unna å tangere Gerd Müllers rekord fra 1969/70-sesongen.

