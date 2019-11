Sandberg matchvinner for Haugesund i generalprøven før cupfinalen

NTB Sport

8. desember kjemper naboene om kongepokalen i cupfinalen på Ullevaal stadion. Lørdag møttes de i Eliteserien, i det som kan ses på som en generalprøve i kampen om NM-tittelen.

Etter et jevnt og tett oppgjør ble det til slutt et straffespark som skilte lagene etter 90 minutter. Ti minutter før slutt var Niklas Sandberg sikkerheten selv fra krittmerket og sørget for at alle poengene ble igjen i Haugesund.

Det var 24-åringens tredje straffescoring denne sesongen.

– Jeg er like nervøs hver gang. Det var kjekt å se den gå inn, sa Sandberg til Eurosport etter kampen.

Dommer Ola Hobber Nilsen blåste korrekt straffe da hjemmelagets Bruno Leite skjøt ballen i hånden på Sondre Bjørshol.

Seieren betyr at Haugesund klatret til åttendeplass på tabellen, mens Viking på femte trolig kan se langt etter medaljer.

– Dette gjør at vi sannsynligvis er ute av den kampen. Vår sjanse til å vinne noe i år ligger i cupen, sa Viking-trener Bjarne Berntsen etter kampen.

Svært nær scoring

Da lagene gikk til pause hadde ingen av lagene funnet veien til nettmaskene, men det hadde ikke vært noe å si på om det var gjestene fra Stavanger som hadde ledet på det tidspunktet.

Viking hadde flere sjanser, og nærmest var de da en avslutning gikk både i tverrligger og stang uten å finne veien over streken.

Kevin Martin Krygård hadde også muligheten da han fikk stå umarkert på et frispark, men 19-åringen fikk ikke skikkelig klem på headingen som gikk rett i klypene på Iven Austbø i Viking-buret.

Austbø fikk seg senere i kampen en smell i hofta og måtte byttes ut i pausen. Inn kom Amund Wichne.

Ryddet unna

I annen omgang var det hjemmelaget som tok over spillemessig. FKH kom seg til flere farlige innleggssituasjoner, men Viking-forsvaret gjorde en god jobb med å rydde unna.

Med halvtimen igjen var Haugesund nær ved å ta ledelsen da Niklas Sandberg fra høyresiden slo et innlegg som var nær ved å lure seg inn ved bakerste kryss. Wichne måtte ut i full strekk for å avverge situasjonen.

Vikings reservekeeper kunne lite gjøre da Sandberg fikk muligheten fra straffemerket. FKH var svært nær en utligning, man det ville seg ikke for gjestene. Dermed ble Sandberg matchvinner i Haugesund.

– Vi styrer jo alt i annen omgang og fortjener målet. Jeg synes vi gjør en solid kamp, sa matchvinneren til Eurosport.

Haugesund runder av eliteserien med bortekamp mot Sarpsborg og hjemme mot Odd. Viking tar imot Rosenborg neste runde, før de avslutter sesongen borte mot Brann.

