Norge slo Danmark etter én periode med målfest

NTB Sport

Resultatet sendte Norge til topps i turneringen der også Østerrike deltok.

Det ble en spesiell hockeykamp i Lørenskog Ishall lørdag, der alle målene i 4-2 kampen kom i midtperioden.

Ken Andre Olimb og Martin Røymark ga Norge en 2-0-ledelse tidlig i andre periode med hvert sitt mål, før Niklas Andersen reduserte for danskene.

Thomas Olsen og Tobias Lindström la på til 4-1 og sørgte for en komfortabel seier selv om Rasmus Andersson fikk pyntet på resultatet for danskene like før den elleville midtperioden var over.

Tredje periode endte som den første målløs, og 4-2 seieren sikret de norske gutta seieren i turneringen.

Norge vant mot Østerrike 3-1 i turneringens første kamp på torsdag, også da etter scoring fra Olimb, som var toneangivende for nordmennene i hele turneringen. Østerrike slo tilbake og vant mot Danmark på fredag, før Norge sikret seieren lørdag.

Neste turnering for Norges landslag er i Sveits mellom 10. og 15. desember.

(©NTB)