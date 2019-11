Manchester City uten Ederson i søndagens storkamp

NTB Sport

Ederson måtte ut ved pause i onsdagens 1-1-kamp mot Atalanta i mesterligaen som følge av en muskelskade.

– Han er ikke i stand til å spille. Jeg vet ikke hvor lenge han blir ute, men han er uaktuell søndag, sa Guardiola under sin pressekonferanse fredag.

Claudio Bravo kom inn for Ederson i Milano. Reservekeeperen ble utvist ti minutter før full tid etter å ha felt Josip Ilicic utenfor straffefeltet, og høyrebacken Kyle Walker måtte avslutte kampen mellom stengene.

Tapet av Ederson kan regnet som et hardt slag for Manchester City før søndagens svært viktige bortekamp, men Guardiola ville ikke høre på antydninger om at laget er svekket.

– Vi kommer til å ha en toppkeeper i mål selv om Ederson er ute. Vi vant ligacupen og FA-cupen takket være Claudio, og han har avgjort mange kamper for Chiles landslag. Han er en fremragende keeper, og vi kommer ikke til å tape på grunn av ham, sa han.

– Det røde kortet her om dagen var resultat av at en annen spiller mistet ballen. Vis fyren respekt. Han er en toppkeeper.

