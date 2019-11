Magnus Carlsen har meldt seg ut av Norges Sjakkforbund

NTB Sport

I en pressemelding sendt fredag skriver Norges Sjakkforbund (NSF) at forbundet mottok en melding fra Magnus Carlsens far Henrik Carlsen 30. september. Den inneholdt blant annet følgende:

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund, og gjerne så raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som avklart med Fide og NSF på ettersommeren.»

FIDE er Det internasjonale sjakkforbundet.

Carlsen var i møte med sentralstyret i NSF allerede 11. juli, noen dager etter kongressen i forbundet 7. juli. Ifølge NSF skal verdensmesteren allerede da ha signalisert at det var aktuelt å melde seg ut.

I pressemeldingen heter det:

– Carlsen begrunner sin utmeldelse med at et stort flertall på årets NSF-kongress hadde et annet syn enn ham på den såkalte Kindred-saken, der kongressen med et klart flertall stemte nei til å inngå en avtale med selskapet Kindred. Han finner det i den oppståtte situasjonen naturlig å melde seg ut. Han utelukker dog ikke at det kan være aktuelt å melde seg inn igjen i NSF på et senere tidspunkt.

Henrik Carlsen meddeler at Magnus har satt pris på NSFs praktiske bistand i forbindelse med utmeldelsesprosessen, blant annet ved å sikre at han fortsatt kan representere Norge i internasjonale mesterskap og turneringer.

(©NTB)