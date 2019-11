Kvinnelandslaget med nytt steg mot EM da Nord-Irland ble slått 6-0

NTB Sport

Med ti mål og seks assist på de fire første kvalifiseringskampene topper Barcelona-stjernen alle listene for målproduksjon i kvalifiseringen.

– Dette var kjempebra. Vi spilte en god kamp, og det var gøy å spille, sa Graham Hansen til NRK etter kampen foran 6709 tilskuere i Stavanger.

Lisa-Marie Utland slo an tonen med to mål i det første kvarteret. Reading-spissen spiller med ansiktsmaske etter at hun nylig brakk nesa i seriekamp mot Manchester United, men hun ofret seg i duellene fra start og ga Norge en pangstart. Etter to og et halvt minutt satte hun Karina Sæviks innlegg i tomt mål, i det 12. minutt vant hun en hodeduell og nikket inn Ingrid Moe Wolds innlegg.

– Jeg fikk en smell i magen i den situasjonen og mistet pusten, forklarte hun om hvorfor hun vinket på hjelp etter det målet.

Utland misset noen sjanser til å fullføre sitt hattrick, men i stedet scoret Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen hver sin gang før Caroline Graham Hansen sto for de to siste.

Sistnevnte er oppe i ti mål i kvalifiseringen og leverte også sin sjette assist. Med det topper hun listene blant alle spillere på de 47 lagene som deltar i kvalifiseringen.

Kontroll

Graham Hansen var nest sist på ballen da Reiten skjøt 3-0 i krysset i det 51. minutt. Reiten la deretter et hjørnespark på hodet til Engen, som i Maria Thorisdottirs skadefravær vikarierte som midtstopper, før Graham Hansen skjøt inn 5-0 på pasning fra Wold.

På overtid satte Barcelona-stjernen også 6-0 på pasning fra Reiten, og dermed fikk Norge samme resultat som i bortekampen mot nordirene.

– Jeg er kjempefornøyd med hvordan vi gjennomførte kampen. Vi hadde kontroll i 80 av 90 minutter og slapp aldri Nord-Irland inn i kampen, sa landslagssjef Martin Sjögren til NRK.

– Det var artig å spille stopper i en slik kamp. Jeg fikk være med å styre bakfra, sa Engen om sin uvante rolle.

Norge innledet kvalifiseringen med tre bortekamper og vant dem til sammen 26-1. Etter den første hjemmekampen har Norge 32 mål, ett flere enn Tyskland som inntil fredag var mestscorende lag i EM-kvalifiseringen.

Kvalifiseringsrekord

Kvinnelandslagets publikumsrekord på 10.830, som ble satt da Norge slo England i Bergen i august, overlevde fredagens kamp, men med 6709 satte kvinnelandslaget ny rekord for kvalifiseringskamper på hjemmebane.

Nord-Irland er nummer 56 på FIFA-rankingen, 44 plasser bak Norge, og var ikke i nærheten av å stikke kjepper i hjulene for Sjögrens lag på veien mot et nytt sluttspill.

Norge har fortsatt ikke møtt Wales, som er høyest rangerte grupperival (33.-plass), men waliserne avga poeng hjemme mot Nord-Irland (2-2). Intet tyder på at Norge vil ha problemer med å sikre gruppeseieren og kvalifisere seg til EM-sluttspill for 12. gang på rad.

Sluttspillet i 2021 foregår i England, der kvinnefotball surfer på en popularitetsbølge. Det er solgt over 90.000 billetter til landskampen mot Tyskland på Wembley lørdag.

Norge spilte sin siste landskamp i år og tok den 12. seieren på 17 kamper. Det ble fire tap, deriblant for England i VM-kvartfinalen, og en uavgjort kamp (som ble fulgt av straffeseier mot Australia i VM).

(©NTB)