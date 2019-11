NTB Sport

Ødegaard måtte stå over forrige seriekamp for Real Sociedad på grunn av fotskaden han pådro seg da han ble felt stygt i kampen mot Celta for to uker siden, og han er også uaktuell til helgens kamp. Fulhams Stefan Johansen har slitt med kneet den siste tiden, mens Rostovs Normann har mistet de siste kampene med sykdom.

Sampdorias Morten Thorsby er ny mann i troppen, melder Norges Fotballforbund på Twitter. Han fikk nylig sin Serie A-debut og er i A-landslagstroppen for første gang.

