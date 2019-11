Tysklands landslag i fotball skal ikke spille i land der kvinner nektes adgang til tribunene

NTB Sport

Det opplyser Tysklands nye fotballpresident Fritz Keller i en artikkel for avisen Die Welt. Han sier at han foreslo tiltaket overfor styret, som ga det sin oppslutning.

Keller sier at tysk fotball må ta stilling til aktuelle samfunnsspørsmål.

– Vi må gå i diskusjoner for å besvare sammensatte spørsmål, som «hvilke verdier kan vi ikke gå på akkord med?» Kvinners rettigheter er blant disse, mener DFB-presidenten.

Keller nevnte ingen land ved navn, men nylig fikk kvinner for første gang på nesten 40 år overvære en av Irans hjemmekamper i VM-kvalifiseringen. Det skjedde etter kraftig press fra FIFA. Kvinner fikk 4000 av 80.000 billetter, men de måtte oppholde seg på en egen tribuneseksjon.

Keller, som ble valgt til DFB-president i september, sa at han i sitt første styremøte som president la fram et forslag til vedtak om at «vi ikke lenger tillater våre landslag å spille kamper i land der kvinner ikke har adgang til tribunene eller andre idrettsfasiliteter på lik linje med menn og uten diskriminering».

Dette er nå vedtatt.

