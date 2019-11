Overtidsdrama da Wolves nærmet seg cupspillet

NTB Sport

Det ble lagt til hele 12 minutter etter en stygg hendelse ti minutter før ordinær tid var ute på Molineux. Jimenez prøvde seg på et brassespark, men sparket gjestenes Kenan Bajric i hodet. Spilleren fikk behandling på banen før han ble fraktet ut på båre.

Jimenez fikk gult kort for hendelsen, men et par minutter senere var det han som stanget inn kampens eneste mål på innlegg fra Adama Traoré. Midt i hjemmejubelen gjorde han en beklagende gest.

Premier League-laget dominerte kampen mot gjestene fra Slovakia, men slet med å overliste Dominik Greif i Slovan-målet. Til slutt ble det en fortjent seier, og «ulvene» har nå vunnet sine tre siste kamper i turneringen. Det er ett poeng opp til Braga på tabelltopp, men fem ned til Slovan på tredjeplass.

Det betyr at ett poeng borte mot Braga eller hjemme mot Besiktas vil være nok til å sikre avansement for Wolverhampton, og poengtap for Slovan i en av de gjenstående kampene vil gjøre samme nytten.

Fredrik Gulbrandsen og hans Basaksehir har også kurs mot cupspillet etter torsdagens 3-0-seier borte mot østerrikske Wolfsberg. Kampen var målløs i 72 minutter, men da fikk gjestene fra Tyrkia straffespark og hjemmelaget et rødt kort. Edin Visca scoret på straffesparket, og Enzo Crivelli økte to ganger.

Gulbrandsen ble byttet ut rett etter 3-0-målet. Basaksehir topper tabellen i sin gruppe to poeng foran Borussia Mönchengladbach og Roma, tre foran Wolfsberg. Gladbach slo Roma 2-1 torsdag.

Tokmac Nguen ble byttet ut rett før slutt da Ferencvaros spilte 0-0 hjemme mot CSKA Moskva. Den ungarske klubben er på 3.-plass, men det er bare ett poeng opp til Ludogorets, som ble knust 6-0 av lederlaget Espanyol.

