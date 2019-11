Viktig borteseier for Sagosen og PSG

NTB Sport

Sagosen scoret tre av målene som sendte PSG til tabelltopp og sørget for at Flensburg vil forbli på 5.-plass også når den sjuende runden er fullført. Det skiller nå fem poeng mellom de to lagene.

Magnus Abelvik Rød var toppscorer for hjemmelaget med seks mål, mens Magnus Jøndal scoret ett, men de og Torbjørn Bergerud måtte gå skuffet av banen foran 5030 tilskuere i egen hall.

Det var danske Mikkel Hansen som sto for avgjørelsen i sluttminuttene. Dansken sto for PSGs fem siste avslutninger og scoret lagets tre siste mål. Han satte inn 28-27, 29-27 og deretter 30-29 etter at Rød og Anders Zachariassen hadde scoret hver sin gang og utlignet.

