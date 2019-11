Manchester City avga poeng i mesterligadrama med utespiller i mål

NTB Sport

Det var en dramatisk kamp der Gabriel Jesus misset straffespark da City ledet, men der Atalanta dominerte i 2. omgang og jaget et vinnermål mot et City-lag med ti spillere og utespilleren Kyle Walker i mål etter at Claudio Bravo ble utvist.

Ti minutter før full tid ble Josip Ilcic spilt gjennom etter at City-spiller Ilkay Gündogan mistet ballen ved midtstreken. Bravo rykket utenfor 16-meteren og felte ham, og dermed ble det rødt kort.

Bravo kom inn for førstevalget Ederson ved pause, og dermed var det ingen keeper på benken som kunne byttes inn. Til slutt var det den engelske landslagsbacken Walker som langsomt dro på seg keeperhanskene og voktet Manchester Citys mål i hektiske sluttminutter.

– Om jeg meldte meg frivillig? Det var både og. Jeg slenger med leppa til keeperne på trening noen ganger, men jeg fant ut at det ikke er så lett som det ser ut, sa Walker ifølge BBC.

Det ble lagt til sju minutter etter at nesten så mye forsvant i forbindelse med utvisningen, men Atalanta evnet ikke å utnytte overtaket.

Overlegent

Med 1-1 er Pep Guardiolas menn fortsatt ikke sikre på avansement fra gruppespillet, selv om de har fem poengs luke på tabelltopp med to runder igjen. Med seier på San Siro onsdag ville City allerede vært gruppevinner, og ved pause tydet alt på det det kom til å bli tre poeng.

Bergamo-laget Atalanta, som i sin første mesterligadeltakelse må spille hjemmekampene i Milano, var poengløs etter de tre første kampene og ble i perioder rundspilt av City i første omgang.

Det var klasseforskjell da laget tok ledelsen i det 7. minutt. Raheem Sterling spilte til Bernardo Silva, som fant Gabriel Jesus på løp i feltet. Han hælsparket ballen til Sterling, som kunne score fra kort hold. Hjemmeforsvaret var totalt utspilt.

Premier League-mesteren virket overlegen i den første omgangen og truet stadig med å score flere mål. Det burde blitt 2-0 noen minutter før pause, men Gabriel Jesus sendte et straffespark svakt til side for mål.

VAR-drama

Først ble det dømt straffe da Rafael Toloi holdt igjen Sterling på vei inn i feltet, men VAR grep inn og slo fast at forseelsen var utenfor 16-meteren. Sterling tok frisparket, som traff hånden til Josip Ilcic i muren. Etter at dommeren hadde vært ute ved VAR-skjermen ble det straffe, men Jesus sløste den bort.

I det 49. minutt straffet det seg da Atalanta-kaptein Alejandro Gómez ble sendt i fullt firsprang nedover venstrekanten av José Luis Palominos langpasning fra egen halvdel. Han skrudde ballen inn i feltet, og der kunne en helt ensom Mario Pasalic stange den i mål.

Nesten det første Claudio Bravo gjorde i kampen var dermed å plukke ballen ut av målet. Det siste han gjorde var å felle Ilcic, men i mellomtiden var det Atalanta som hadde hatt best spill og flere sjanser.

Sceneskiftet fra første omgang var totalt, men det ble med det ene poenget for Atalanta, som iallfall fikk sitt første mesterligapoeng. I samme gruppe ble det 3-3 mellom DInamo Zagreb og Sjakhtar Donetsk i en annen dramatisk kamp. Dinamo Zagreb, som slo ut Rosenborg i kvalifiseringen, ledet 3-1 inntil gjestene scoret to ganger på overtid, og nå har Sjakhtor overtaket i kampen om 2.-plassen.

(©NTB)