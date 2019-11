Arsenal-seieren glapp på overtid i Portugal

NTB Sport

Det sto igjen ti minutter av kampen da Mustafi stanget inn Pepes skrudde frispark og ordnet ledelse 1-0. Bruno Duarte sørget for ny Arsenal-nedtur da han brassesparket inn utligningen et stykke inn i overtiden.

Uavgjort betyr at Arsenal avga sine første poeng hittil i turneringen. Laget hadde vunnet alle sine tre tidligere kamper og snudde 1-2 til 3-2-seier på hjemmebane mot Vitória. Da scoret Gabriel Martinelli ett og Nicolas Pépé to.

1-1 for Vitória betyr at laget tok sitt første poeng i gruppespillet.

Det har vært mye uro i Arsenal den siste tiden, og det blir neppe bedre etter det som skjedde i Portugal. Laget er i ferd med å miste viktig terreng til de fire beste i Premier League, og spillet har vært alt annet enn tilfredsstillende. Fansen murrer, og det ble ikke bedre av at Granit Xhaka hisset seg opp over supporterne da han ble byttet ut for en tid tilbake.

Strippet

Hendelsen gjorde at sveitseren ble fratatt kapteinsbindet, og han var heller ikke med i torsdagens tropp.

Der fantes heller ikke menn som Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, David Luiz og Callum Chambers.

Arsenal har framstått som direkte kjedelig i de fleste seriekampene denne sesongen, og det spørs om det heller ikke blir mer arbeidsro for manager Unai Emery etter det som skjedde i kampen mot Vitória.

Arsenal hadde ballen i over 60 prosent av tiden før pause, men det var hjemmelaget som skapte de farligste sjansene. Arsenal var heldig da Vitórias Pepe langet i vei et langskudd fra 25 meter som smalt i metallet etter ni minutters spill. Like etterpå gjorde Emiliano Martínez to sterke redninger innledningsvis i regnværet, og det var kun argentinerens gode spill som holdt London-laget inne i kampen.

Ball

Selv om Arsenal hadde ballen mest var de svært tannløse da de nærmet seg hjemmelagets mål. Vitórias keeper ble ikke tvunget til å gjøre en eneste redning de første 45 minuttene. Det har tegnet seg et mønster der Arsenal har framstått nærmest ufarlig i angrep til nå denne sesongen. I 1. omgang hadde Arsenal 245 mot 111 vellykkede pasninger, men Vitoria vant likevel skuddstatistikken 10-1.

Det sier sitt om hvem som var det giftigste laget før pause.

I 2. omgang var Arsenal hakket bedre enn i de første 45 minuttene, og de var heldige som kunne ta ledelsen med ti minutter igjen. Da så det ut til å bli en litt opptur Unai Emerys utvalgte, men den oppturen ble kvalt på overtid.

